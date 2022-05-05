Садовый предлагает национализировать завод «ЛАЗ» и построить там индустриальный парк — Finance.ua
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Садовый предлагает национализировать завод «ЛАЗ» и построить там индустриальный парк

Сегодня 19:25Фондовый рынок
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Мэр Львова Андрей Садовый предложил национализировать здания, находящиеся на территории Львовского автобусного завода «ЛАЗ», который еще с 1990-х годов принадлежит россиянам.
Об этом Садовый написал в Facebook.
По его словам, около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам.
«Всю информацию передали военной администрации», — добавил мэр Львова.
"Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу.
Сегодня на заседании президиума конгресса местных и региональных властей предложил национализировать здания, находящиеся на территории Львовского автобусного завода «ЛАЗ». Он еще с 90-х годов принадлежит россиянам.
На базе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, вынужденные искать себе новый дом. Дорожная карта уже готова", — написал Садовый.
Он добавил, что ждут решений Кабмина и СНБО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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