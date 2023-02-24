С завтрашнего дня украинцы смогут обменивать старые лампочки на новые LED в селах — Finance.ua

С завтрашнего дня украинцы смогут обменивать старые лампочки на новые LED в селах Сегодня 10:46 — Личные финансы

С завтрашнего дня украинцы смогут обменивать старые лампочки на новые LED в селах

С 25 февраля услуга обмена ламп будет доступна не только в городах и поселках городского типа, но и в селах. Получить LED-лампы могут и жители прифронтовых сел Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Жители сел с населением более 2 000 человек могут подать заявление на обмен через Дію», — сказано в сообщении.

Как получить LED-лампы:

Авторизуйтесь в приложении. Выберите Услуги — Обмен лампочек. Укажите номер телефона и отделение Укрпочты. Укажите тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.

В населенных пунктах, которых нет в списке, лампы можно обменять без предварительного заказа в приложении. Как это сделать:

обратитесь непосредственно в отделение Укрпочты с паспортом, РНУКНП и лампами для обмена.

Напомним, что услуга была доступна во всех городах и поселках городского типа Украины, кроме временно оккупированных территорий.

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