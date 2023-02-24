С завтрашнего дня украинцы смогут обменивать старые лампочки на новые LED в селах — Finance.ua

С завтрашнего дня украинцы смогут обменивать старые лампочки на новые LED в селах
С 25 февраля услуга обмена ламп будет доступна не только в городах и поселках городского типа, но и в селах. Получить LED-лампы могут и жители прифронтовых сел Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Жители сел с населением более 2 000 человек могут подать заявление на обмен через Дію», — сказано в сообщении.
Как получить LED-лампы:
- Авторизуйтесь в приложении.
- Выберите Услуги — Обмен лампочек.
- Укажите номер телефона и отделение Укрпочты.
- Укажите тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.
В населенных пунктах, которых нет в списке, лампы можно обменять без предварительного заказа в приложении. Как это сделать:
- обратитесь непосредственно в отделение Укрпочты с паспортом, РНУКНП и лампами для обмена.
Напомним, что услуга была доступна во всех городах и поселках городского типа Украины, кроме временно оккупированных территорий.
Обмен лампочек: LED-лампы вместо ваших старых ламп накаливания 💡
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