С завтрашнего дня регистрация э-кабинетов для участия в судебных процессах становится обязательной — Finance.ua

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С завтрашнего дня регистрация э-кабинетов для участия в судебных процессах становится обязательной

Казна и Политика
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С завтрашнего дня регистрация э-кабинетов для участия в судебных процессах становится обязательной
С завтрашнего дня регистрация э-кабинетов для участия в судебных процессах становится обязательной
С 18 октября регистрация электронных кабинетов для участия в судебных процессах становится обязательной.
Об этом сообщили в ВСП.
Отмечается, что 18 октября 2023 г. вводится в действие Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами» от 29 июня 2023 года № 3200-IX.
Он предусматривает обязательное наличие электронного кабинета в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе с 18 октября 2023 г. для адвокатов, нотариусов, государственных и частных исполнителей, арбитражных управляющих, судебных экспертов, органов государственной власти и других государственных органов, органов местного самоуправления, других юридических лиц лиц.
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Отмечается, что Высший совет правосудия решением от 12 октября 2023 года «Об утверждении Изменений в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы» привел нормы указанного положения в соответствие с требованиями закона.
«Закон предусматривает, что в случае обращения в суд лицом, обязанным зарегистрировать электронный кабинет, но не выполнившим свой долг, документы такого лица будут оставаться судом без движения или возвращаться, в зависимости от вида процессуального документа. Другие лица регистрируют свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами, в добровольном порядке», — говорится в сообщении.
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Также уточняется, что официальные электронные адреса, зарегистрированные до вступления в силу упомянутого выше закона, считаются электронными кабинетами и используются судом, участниками дела по правилам и в порядке, действующем после введения в действие этого закона.
Сообщается, что через 7 месяцев со дня опубликования Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами», такая обязанность будет введена в гражданском и административном судопроизводстве и для юридических лиц частной формы собственности.
В ВСП информируют, что зарегистрировать электронный кабинет в ЕСИТС можно по ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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