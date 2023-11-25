С запасом хода в 430 км и 350 силами на колесах: электрический кроссовер VinFast VF 7 раскрыл все характеристики — Finance.ua

С запасом хода в 430 км и 350 силами на колесах: электрический кроссовер VinFast VF 7 раскрыл все характеристики Сегодня 02:29 — Технологии&Авто

С запасом хода в 430 км и 350 силами на колесах: электрический кроссовер VinFast VF 7 раскрыл все характеристики, Фото: autogeek.com.ua

Электрический кроссовер VinFast VF 7 получил новую модификацию мощностью 350 сил и запас хода в 430 км. Модель имеет 4545 мм в длину, а колесная база составляет 2840 мм. Таким образом, авто на 38 мм длиннее BMW X1 и имеет на 147 мм большую колесную базу.

Интерьер оформлен в минималистическом стиле. Его центральным элементом является 12,9-дюймовая информационно развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Также интересно, что кроссовер имеет сиденья, украшенные экокожей, проекционный дисплей и панорамную стеклянную крышу.

В базе VF 7 оснащен аккумуляторной батареей емкостью 59,6 кВт*ч с запасом хода в 375 км, а также электродвигателем мощностью 174 л.с. и крутящим моментом в 250 Нм. В исполнении VF 7 Plus электромобиль имеет двухмоторную силовую установку с полным приводом, развивающую до 349 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Клиенты также найдут больший аккумулятор емкостью 75,3 кВт*ч, увеличивающий запас хода до 431 км. Разгон полноприводного электромобиля от 0 до 100 км/ч занимает 5,8 секунды.

Что касается безопасности, то в VinFast покупатели найдут адаптивный круиз-контроль, систему обнаружения слепых зон, автоматическое экстренное торможение и систему предупреждения о лобовом столкновении, систему кругового мониторинга и т. д. Во Вьетнаме цена на новинку начинается от 41 383 долларов и может достичь 49 669 долларов за полноприводную топовую версию. Однако клиенты могут получить скидку, арендовав батарею отдельно.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.