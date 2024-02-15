С сегодняшнего дня в Латвии начнут конфисковать машины с номерами рф — Finance.ua
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С сегодняшнего дня в Латвии начнут конфисковать машины с номерами рф

Мир
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С сегодняшнего дня в Латвии начнут конфисковать машины с номерами рф
С сегодняшнего дня в Латвии начнут конфисковать машины с номерами рф
В четверг, 15 февраля, на территории Латвии начнут конфисковать автомобили с российскими номерами. Их планируется передавать Украине.
Об этом пишет Delfi.
Согласно поправкам к закону, зарегистрированные в россии автомобили могут пересекать страну транзитом. При этом следует учесть, что транспортное средство сможет пересечь территорию Латвии таким образом только один раз.
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Перед въездом в Латвию необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, его водителе и периоде времени, в течение которого автомобиль будет курсировать по стране. Этот период не должен превышать 24 часов. Это необходимо сделать в электронном виде.
Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы страны, а также выявлено несанкционированное использование в дорожном движении, власти имеют право на конфискацию автомобиля. Кроме того, за незаконное вождение на автомобиле с российскими номерами предусмотрен штраф в размере от 750 до 2000 евро.
Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Espreso.tv
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