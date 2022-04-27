С сегодняшнего дня упрощен доступ к соцуслугам во время войны: что изменилось — Finance.ua

С сегодняшнего дня упрощен доступ к соцуслугам во время войны: что изменилось

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С сегодняшнего дня упрощен доступ к соцуслугам во время войны: что изменилось

Закон об изменении порядка определения среднемесячного дохода граждан и упрощении доступа к социальным услугам в период действия военного положения вступил в силу.

Соответствующий закон № 2193-IX, подписанный Президентом, опубликован в официальном издании «Голос Украины».

Документ предусматривает уточнение термина «малообеспеченное лицо».

Ранее для определения этого статуса учитывался доход за последние 6 календарных месяцев, однако теперь, согласно принятому закону, учитывается доход за два квартала, предшествующие месяцу, который является предыдущим по отношению к месяцу обращения за предоставлением соцуслуг.

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Также в документе определяется, что в случае введения чрезвычайного или военного положения лицам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) компенсация за уход за физлицами по их новому месту жительства/нахождения назначается и выплачивается, если в бюджетах сельских, поселковых, городских советов предусмотрены средства на выплату компенсации с учетом численности ВПЛ.

При этом если в бюджетах сельских, поселковых, городских советов не предусмотрены средства на выплату компенсации, определяется право и подтверждается факт ухода без выплаты компенсации.

Кроме этого, предусмотрено, что в случае введения чрезвычайного или военного положения с целью безотлагательного решения вопроса предоставления соцуслуг лицам/семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за ущерба, причиненного пожаром, стихийным бедствием, катастрофой, боевыми действиями, террористическим актом, вооруженным конфликтом, временной оккупацией, органы местного самоуправления могут предоставить право принимать решения о предоставлении соцуслуг экстренно (кризисно) непосредственно поставщикам соцуслуг государственной/коммунальной формы собственности с последующим информированием структурного подразделения по вопросам соцзащиты населения уполномоченных органов системы предоставления соцуслуг.

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