С сегодняшнего дня начинается регистрация водителей грузовиков в «єЧергу» — Finance.ua
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С сегодняшнего дня начинается регистрация водителей грузовиков в «єЧергу»

Казна и Политика
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Услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков будет доступна 8 мая (понедельник) на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении «єЧерга». Об этом сообщают в Мининфраструктуры.
Водители смогут выбрать наиболее удобный пункт пропуска среди доступных. А именно: МАПП «Ягодин — Дорогуск», МАПП «Рава-Русская — Хребенне», МАПП «Краковец — Корчова», МАПП «Шегини — Медика», МАПП «Ужгород — Вышне-Немецкое», МАПП «Порубное — Сирет», МАПП «Тиса (Чоп) — Захонь», МАПП «Рени — Джюрджюлешть», МАПП «Орловка — Исакча», МАПП «Могилев-Подольский — Отач», МАПП «Устилуг — Зосин», Временный ПП «Нижанковичи — Мальховице», МАПП «Дьяково — Халмеу», МАПП «Мамалыга — Кривая», МАПП «Виноградовка — Вулкенешть».
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​Инструкции для регистрации доступны по ссылке на трех языках: украинском, английском и польском. В скором времени можно будет воспользоваться инструкциями на венгерском, румынском, турецком и словацком языках.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, 2 мая Кабинет Министров принял Постановление о распространении проекта «Электронная очередь пересечения границы» (єЧерга) на 16 международных автомобильных пунктах пропуска для грузовых автомобилей.
  • Проект «Электронная очередь пересечения границы» реализуется Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины, Укртрансбезопасностью, Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины, Государственной таможенной службой Украины и Государственной пограничной службой Украины при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Agravery
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