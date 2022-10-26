С сегодняшнего дня картой можно расплатиться на всех маршрутах киевского общественного транспорта — Finance.ua

С сегодняшнего дня картой можно расплатиться на всех маршрутах киевского общественного транспорта Сегодня 15:38 — Личные финансы

С сегодняшнего дня оплата за проезд банковской картой работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах.

«Подключение маршрутов наземного транспорта было начато 10 дней назад. И уже везде все работает», — отметили в КГГА.

Напомним, с 15 октября в общественном транспорте столицы приступили к подключению маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд банковской картой. Позже на сайте Киевской городской государственной администрации появилась информация, что на всех автобусных маршрутах Киева можно рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC.

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