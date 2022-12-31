С рынка исчезли смартфоны с процессорами Huawei — Finance.ua

С рынка исчезли смартфоны с процессорами Huawei Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

С рынка исчезли смартфоны с процессорами Huawei

Huawei истощила запасы передовых чипов собственной разработки для смартфонов из-за американских санкций, введенных против китайской компании в период президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание The Register, ссылаясь на данные аналитической фирмы Counterpoint Research.

Речь идет о процессорах, разработанных подразделением HiSilicon, выходивших на потребительский рынок под брендом Kirin. По данным Counterpoint Research, доля смартфонов с использованием этих чипсетов на мировом рынке упала до 0%.

Отмечается, что HiSilicon был близок к краху еще в третьем квартале 2022 года. Аналитики считали, что тогда на долю устройств с процессорами Kirin приходилось 0,4%, что многократно ниже показателя аналогичного периода прошлого года — 3%.

Сложившаяся ситуация не означает, что Huawei больше не может выпускать смартфоны — ей все еще доступны процессоры американской фирмы Qualcomm. Однако партнерство между компаниями ограничивается санкциями — Huawei может использовать чипсеты только с 4G даже во флагманских устройствах.

Portaltele По материалам:

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