С рынка исчезли смартфоны с процессорами Huawei — Finance.ua

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С рынка исчезли смартфоны с процессорами Huawei

Технологии&Авто
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С рынка исчезли смартфоны с процессорами Huawei
С рынка исчезли смартфоны с процессорами Huawei
Huawei истощила запасы передовых чипов собственной разработки для смартфонов из-за американских санкций, введенных против китайской компании в период президентства Дональда Трампа.
Об этом сообщает издание The Register, ссылаясь на данные аналитической фирмы Counterpoint Research.
Речь идет о процессорах, разработанных подразделением HiSilicon, выходивших на потребительский рынок под брендом Kirin. По данным Counterpoint Research, доля смартфонов с использованием этих чипсетов на мировом рынке упала до 0%.
Отмечается, что HiSilicon был близок к краху еще в третьем квартале 2022 года. Аналитики считали, что тогда на долю устройств с процессорами Kirin приходилось 0,4%, что многократно ниже показателя аналогичного периода прошлого года — 3%.
Сложившаяся ситуация не означает, что Huawei больше не может выпускать смартфоны — ей все еще доступны процессоры американской фирмы Qualcomm. Однако партнерство между компаниями ограничивается санкциями — Huawei может использовать чипсеты только с 4G даже во флагманских устройствах.
По материалам:
Portaltele
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