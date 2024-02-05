С производителя работ на Шулявском мосту взыщут 1,1 млрд грн — Finance.ua
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С производителя работ на Шулявском мосту взыщут 1,1 млрд грн

Казна и Политика
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С производителя работ на Шулявском мосту взыщут 1,1 млрд грн
С производителя работ на Шулявском мосту взыщут 1,1 млрд грн
Киевская городская прокуратура в ходе исполнения представительских полномочий установила нарушение интересов государства в бюджетной сфере.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Установлено, что КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева через систему Prozorro провела торги по закупке работ по реконструкции развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева (реконструкция Шулявского путепровода).
В результате этих торгов победителем было признано частное общество, с которым Дирекция заключила договор на 598,5 млн грн. Позже, путем заключения дополнительных соглашений, срок выполнения работ был продлен, и цена работ выросла почти в 2 раза. К началу 2024 года это частное общество уже получило более 1,1 млрд грн за выполненные работы.
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Вместе с этим установлено, что компания-победитель указанных торгов и еще одно частное общество сговорились, в результате чего исказили результаты торгов.
В связи с этим Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с соответствующим иском и просит признать недействительными:
  • решение тендерного комитета;
  • договор генерального подряда.
Также прокуратура просит взыскать с «победителя» торгов полученные из местного бюджета средства в сумме более 1,11 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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