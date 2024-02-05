С производителя работ на Шулявском мосту взыщут 1,1 млрд грн — Finance.ua

С производителя работ на Шулявском мосту взыщут 1,1 млрд грн Сегодня 16:17 — Казна и Политика

С производителя работ на Шулявском мосту взыщут 1,1 млрд грн

Киевская городская прокуратура в ходе исполнения представительских полномочий установила нарушение интересов государства в бюджетной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Установлено, что КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева через систему Prozorro провела торги по закупке работ по реконструкции развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева (реконструкция Шулявского путепровода).

В результате этих торгов победителем было признано частное общество, с которым Дирекция заключила договор на 598,5 млн грн. Позже, путем заключения дополнительных соглашений, срок выполнения работ был продлен, и цена работ выросла почти в 2 раза. К началу 2024 года это частное общество уже получило более 1,1 млрд грн за выполненные работы.

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Вместе с этим установлено, что компания-победитель указанных торгов и еще одно частное общество сговорились, в результате чего исказили результаты торгов.

В связи с этим Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с соответствующим иском и просит признать недействительными:

решение тендерного комитета;

договор генерального подряда.

Также прокуратура просит взыскать с «победителя» торгов полученные из местного бюджета средства в сумме более 1,11 млрд грн.

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