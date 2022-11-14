С похолоданием возможны более длительные ограничения электроснабжения в Киеве, — ДТЭК Сегодня 19:00 — Энергетика

Ограничения электропотребления в Киеве с наступлением холодов могут увеличиться во времени, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на нынешнем уровне.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Если будут действовать те сетевые ограничения, которые есть и приводят к ограничениям электроснабжения условно по четыре часа трижды в сутки, если до холодов не будет увеличена пропускная способность сетей в Киев, то, возможно, время, в течение которого может быть отключена электроэнергия, может быть немного длиннее», — сказал Сахарук.

При этом он подчеркнул, что не готов сказать, насколько длиннее могут быть отключения, но хотел бы обратить внимание на то, что с понижением температуры повышается потребление электричества.

«Когда будет снижаться температура, потребление будет расти. Каждые 5-7 градусов снижения температуры это в среднем плюс 10% потребления. Нагрузка будет больше, и дефицит мощности будет расти», — пояснил он.

В то же время Сахарук отметил, что нужно будет искать пути, чтобы, с одной стороны, не оставить потребителей без света, а с другой — не допустить аварий в сети из-за перегрузкок.

«Мы будем пытаться сократить продолжительность отключений, если системный оператор „Укрэнерго“ будет увеличивать возможность передачи электроэнергии в Киев», — отметил топ-менеджер ДТЭК.

Он также добавил, что из-за масштабных разрушений энергосистемы вследствие массированных ударов российских захватчиков в течение октября, к которым добавились удары по инфраструктурным объектам в ночь на 11 ноября, Киев и область, а также ряд других областей имеют ограничение пропускной способности сетей.

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