С похолоданием возможны более длительные ограничения электроснабжения в Киеве, — ДТЭК — Finance.ua
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С похолоданием возможны более длительные ограничения электроснабжения в Киеве, — ДТЭК

Энергетика
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Ограничения электропотребления в Киеве с наступлением холодов могут увеличиться во времени, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на нынешнем уровне.
Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
«Если будут действовать те сетевые ограничения, которые есть и приводят к ограничениям электроснабжения условно по четыре часа трижды в сутки, если до холодов не будет увеличена пропускная способность сетей в Киев, то, возможно, время, в течение которого может быть отключена электроэнергия, может быть немного длиннее», — сказал Сахарук.
При этом он подчеркнул, что не готов сказать, насколько длиннее могут быть отключения, но хотел бы обратить внимание на то, что с понижением температуры повышается потребление электричества.
«Когда будет снижаться температура, потребление будет расти. Каждые 5-7 градусов снижения температуры это в среднем плюс 10% потребления. Нагрузка будет больше, и дефицит мощности будет расти», — пояснил он.
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В то же время Сахарук отметил, что нужно будет искать пути, чтобы, с одной стороны, не оставить потребителей без света, а с другой — не допустить аварий в сети из-за перегрузкок.
«Мы будем пытаться сократить продолжительность отключений, если системный оператор „Укрэнерго“ будет увеличивать возможность передачи электроэнергии в Киев», — отметил топ-менеджер ДТЭК.
Он также добавил, что из-за масштабных разрушений энергосистемы вследствие массированных ударов российских захватчиков в течение октября, к которым добавились удары по инфраструктурным объектам в ночь на 11 ноября, Киев и область, а также ряд других областей имеют ограничение пропускной способности сетей.

Возможно ли оставить без света Украину

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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