S&P впервые снизило прогноз роста ВВП Китая — Finance.ua

S&P впервые снизило прогноз роста ВВП Китая Сегодня 14:33

Международное рейтинговое агентство S&P Global впервые снизило свой прогноз по экономическому росту Китая в этом году до 5,2% с предыдущего 5,5% из-за неравномерного характера восстановления экономики страны после пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters

«Основной риск снижения темпов экономического роста в Китае заключается в том, что его восстановление теряет предыдущий импульс на фоне слабого доверия потребителей и на рынке недвижимости», — отметили в Standard & Poor’s.

Вторая по величине экономика мира замедлилась за последние месяцы после оживления, вызванного отменой трехлетней ограничительной политики нулевого распространения COVID. Так, в мае упали инвестиции в недвижимость, рост промышленного производства и розничных продаж не соответствовал прогнозам, а безработица среди молодежи достигла рекордных 20,8%.

Пессимизм относительно экономики продемонстрировал падение в понедельник акций Китая и Гонконга после неутешительных показателей внутреннего туризма во время трехдневного Фестиваля лодок-драконов на прошлой неделе и ослабления юаня к доллару США.

В целом, как пишет Reuters, прогнозы роста ВВП Китая в этом году колеблются от 4,4% до 6,2%.

В S&P заявили, что возможные меры по укреплению экономики могут включать смягчение ограничений на покупку жилья и требований к получению ипотеки, расширению кредитования и финансированию инфраструктуры и, возможно, фискальной поддержке потребления.

На прошлой неделе Китай снизил ключевые показатели кредитования, что стало первым подобным сокращением за 10 месяцев, а две недели назад Народный банк Китая снизил кратко- и среднесрочные учетные ставки, чтобы стимулировать население тратить больше на покупки.

Ожидается, что в этом году Китай введет больше стимулов. В частности, на прошлой неделе три авторитетных государственных газеты по ценным бумагам сообщили, что Народный банк Китая может еще больше смягчить монетарную политику.

Конкретные меры по стимулированию правительством экономического роста могут быть обнародованы после очередного заседания в июле высшего органа партийного руководства Политбюро Ц К КПК, посвященного вопросам экономического развития Китая.

Укрінформ По материалам:

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