S&P ухудшило прогноз роста ВВП крупнейших стран в 2022-2023 гг. — Finance.ua
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S&P ухудшило прогноз роста ВВП крупнейших стран в 2022-2023 гг.

Сегодня 12:14Мир
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз роста ВВП некоторых крупнейших стран мира в ближайшие два года и отметило рост риска прогнозов, в частности из-за затягивания российско-украинской войны.
«Со времени нашего последнего прогноза в конце марта ряд макроэкономических показателей ухудшился, в том числе более слабые показатели за первый квартал во многих странах, более высокие цены на энергоносители и сырьевые товары, более долгий российско-украинский конфликт, более быстрая нормализация денежно-кредитной политики и замедление роста Китая», — говорится в сообщении S&P GR.
Агентство отмечает, что с момента предварительного подобного обзора в конце марта риски прогнозов выросли и остаются понижающими.
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«По нашему мнению, российско-украинский конфликт скорее затянется и обострится, чем закончится раньше и деэскалирует, что увеличивает риски для снижения. Как мы отмечали в предыдущем отчете, сценарий резкого ухудшения будет включать в себя широкомасштабный разрыв торговли между россией и промышленным комплексом с центром в Германии, что снизит рост, доходы, занятость и доверие и распространится на остальную часть мировой экономики», — говорится в документе.
Теперь ожидается, что экономика США увеличится на 2,4% в текущем году и на 2% в 2023 году. Ранее предполагалось повышение соответственно на 3,2% и 2,1%.
Для еврозоны прогноз на 2022 год составляет 2,7%, на следующий год — 2,2%. В первую очередь предполагался подъем на 3,3% и 2,6% соответственно.
ВВП Китая, как ожидается, в этом году повысится на 4,2% (против прежней отметки 4,9%). При этом прогноз на следующий год улучшен до 5,3% с 5%.
В целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в 2022 году предполагается подъем на 4,6% (ранее 5,1%), в 2023 году — на 5% (4,7%).
Экономика Великобритании, вероятно, вырастет на 3,3% в этом году и на 1,2% в следующем году, тогда как ранее прогнозировалось 3,5% и 2,3% соответственно.
«Баланс рисков для нашего базового сценария ухудшился с момента последнего прогноза и остается явно отрицательным», — говорится в сообщении агентства.
S&P ухудшило прогноз роста ВВП крупнейших стран в 2022-2023 гг.
Кроме того, S&P GR повысило оценку темпов роста потребительских цен для большинства государств на ближайшие годы.
В США теперь предполагается инфляция на уровне 6,7% в 2022 году и 2,6% в следующем году против ранее ожидаемых 5,6% и 1,8% соответственно. Для еврозоны оценка повышена в этом году до 6,4% с мартовских 4,9%, в 2023 году — до 3% с 2,2%.
Между тем в КНР инфляция будет меньше, считают аналитики агентства. По их прогнозу, цены в этой стране увеличатся в 2022 году на 2,4% (ранее предполагалось 2,8%) и в следующем году на 2,5% (2,6%).
«Более высокие цены на энергоносители и товары уничтожат покупательную способность как фирм, так и домохозяйств», — отмечается в отчете.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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