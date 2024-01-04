S&P Global Mobility прогнозирует рост продаж новых автомобилей в 2024 году — Finance.ua

S&P Global Mobility прогнозирует рост продаж новых автомобилей в 2024 году 04.01.2024, 00:58 — Технологии&Авто

S&P Global Mobility прогнозирует рост продаж новых автомобилей в 2024 году

Аналитическое агентство S&P Global Mobility прогнозирует значительный рост продаж новых автомобилей на мировом рынке. По данным аналитиков, в течение 2024 года автопроизводителям удастся реализовать 88,3 миллиона новых автомобилей, на 2,8% больше, чем в этом году.

Не менее оптимистичны и прогнозы на 2023 год. Ожидается рост продаж легковых автомобилей на 8,9% по сравнению с 2022 годом. В численном выражении это составит около 86 миллионов единиц.

Этот оптимистический прогноз базируется на данных о возобновлении производства и цепочках поставок, нарушенных ковидными ограничениями. Кроме того, обороты набирает спрос. Но есть и «негативные» факторы: рост цен, сложные условия кредитования и нарастающие темпы электрификации.

При этом S&P Global Mobility отрицает слухи о снижении спроса на электромобили. Агентство считает, что в 2024 году их продажи достигнут 13,3 миллиона единиц, что составит примерно 16,2% мирового рынка легковых автомобилей. По прогнозам, в текущем году будет продано 9,6 млн электромобилей или 12% от общих продаж. Этот прогноз основывается на том, что многие автопроизводители готовы в ближайшие годы перейти на «батарейные» автомобили, хотя признают проблемы с расширением производства доступных моделей.

Что касается Северной Америки, то здесь картина не столь радужна. По расчетам аналитиков S&P Global Mobility в 2024 году местные компании выпустят 15,7 миллиона автомобилей по росту производства всего на 0,5%.

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