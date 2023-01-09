С нового года растет интерес к украинским газовым хранилищам — Оператор ГТС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С нового года растет интерес к украинским газовым хранилищам — Оператор ГТС

Энергетика
48
С нового года интерес к украинской газотранспортной системе и подземным хранилищам растет, поскольку цена газа на европейских хабах опустилась до довоенного уровня.
Об этом сообщает ООО «Оператор ГТС Украины» в Фейсбуке.
«С нового года интерес к украинским мощностям растет. <...> Европейские хранилища заполнены более чем на 80% и восстанавливают сезон закачки», — говорится в сообщении.
Читайте также
Разница между ценами на краткосрочном и долгосрочном рынке еще осенью 2022 года подтолкнула европейцев закачивать газ и в украинские хранилища.
«Заморозить» Европу не удается: теплая погода, тщательная подготовка к зиме и самое важное — солидарность и диверсификация с фокусом на энергетическую безопасность делают свое дело", — добавляют в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.