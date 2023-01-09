С нового года растет интерес к украинским газовым хранилищам — Оператор ГТС
С нового года интерес к украинской газотранспортной системе и подземным хранилищам растет, поскольку цена газа на европейских хабах опустилась до довоенного уровня.
Об этом сообщает ООО «Оператор ГТС Украины» в Фейсбуке.
«С нового года интерес к украинским мощностям растет. <...> Европейские хранилища заполнены более чем на 80% и восстанавливают сезон закачки», — говорится в сообщении.
Разница между ценами на краткосрочном и долгосрочном рынке еще осенью 2022 года подтолкнула европейцев закачивать газ и в украинские хранилища.
«Заморозить» Европу не удается: теплая погода, тщательная подготовка к зиме и самое важное — солидарность и диверсификация с фокусом на энергетическую безопасность делают свое дело", — добавляют в компании.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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