С начала войны украинские аграрии экспортировали продукции на $20 миллиардов — Finance.ua

С начала войны украинские аграрии экспортировали продукции на $20 миллиардов Сегодня 18:39 — Аграрный рынок

В 2022 году украинские аграрии экспортировали агропродукции на 20 млрд долларов, однако показатели намного ниже, чем были до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как заявил министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский во время информационного марафона , это на 50% меньше, чем было в 2021 году.

«Ориентировочно это цифра не менее 20 млрд долларов, если мы говорим о сумме. Это то, что было экспортировано в течение календарного года», — сказал он.

В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозировали, что в 2022 году украинская экспортная выручка от продукции агропромышленного комплекса составит около 23,3 млрд долл., что на 16% меньше аналогичного показателя 2021 года.

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. 1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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