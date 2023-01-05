С начала войны украинские аграрии экспортировали продукции на $20 миллиардов — Finance.ua
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С начала войны украинские аграрии экспортировали продукции на $20 миллиардов

Аграрный рынок
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В 2022 году украинские аграрии экспортировали агропродукции на 20 млрд долларов, однако показатели намного ниже, чем были до полномасштабного российского вторжения в Украину.
Как заявил министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский во время информационного марафона, это на 50% меньше, чем было в 2021 году.
«Ориентировочно это цифра не менее 20 млрд долларов, если мы говорим о сумме. Это то, что было экспортировано в течение календарного года», — сказал он.
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В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозировали, что в 2022 году украинская экспортная выручка от продукции агропромышленного комплекса составит около 23,3 млрд долл., что на 16% меньше аналогичного показателя 2021 года.
22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. 1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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