С начала войны Украина потратила из бюджета более 1,4 триллиона — Железняк — Finance.ua

С начала войны Украина потратила из бюджета более 1,4 триллиона — Железняк Сегодня 14:31 — Казна и Политика

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, с 24 февраля по 15 октября, Украина израсходовала из бюджета 1,434 трлн грн.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Структура расходов

42,2% или 605 млрд — это зарплаты. В том числе военные зарплаты 458,5 млрд грн;

21% или 301,4 млрд грн — социальное обеспечение (выплата пенсий, пособий, стипендий);

13% или 190,2 млрд грн — приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения;

6% или 86 млрд грн перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию гарантий медицинского обслуживания населения;

5,7% или 81,6 млрд грн — обслуживание государственного долга;

5,6% или 79,7 млрд грн — трансферты местным бюджетам.

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«Только за 230 дней войны мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить за весь год», — написал Железняк.

Напомним, ранее Железняк сообщил, что за январь-август 2022 года в среднем бюджеты областей Украины упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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