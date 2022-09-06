С начала войны рф получила 160 млрд евро за энергоносители — Finance.ua

С начала войны рф получила 160 млрд евро за энергоносители Сегодня 14:30 — Энергетика

С начала войны рф получила 160 млрд евро за энергоносители

В течение шести месяцев войны против Украины — с 24 февраля по 24 августа — россия получила по меньшей мере €158 миллиардов от экспорта нефти, газа и угля, что свидетельствует о необходимости немедленного усиления экономических ограничений для рф.

Такие выводы обнародовал во вторник базирующийся в Финляндии Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

ЕС импортировал 54% от указанного объема, что составляет около €85 миллиардов. Следующими крупнейшими покупателями определены Китай (€34,9 млрд), Турция (€10,7 млрд), Индия (€6,6 млрд), Япония (€2,5 млрд), Египет (€2,3 млрд) и Южная Корея (2 млрд евро), а также другие страны.

При этом, чистый доход от продажи ископаемого топлива, поступившего в федеральный бюджет рф за шесть месяцев войны, оценивается примерно в €43 миллиарда. Как отмечается в докладе, это помогало финансировать военные преступления в Украине.

В то же время отмечается, что из-за повышения цен текущие доходы рф от продажи ископаемого топлива значительно превысили уровень предыдущих лет — несмотря на сокращение объема экспорта из россии на 18%. В исследовании отмечается, что россия ищет пути обхода введенных ограничений и пытается перенаправить поставки нефти путем ее переработки, смешивания, перегрузки на другие суда.

«Нужны более строгие правила и наказания, чтобы предотвратить поступление сырой нефти и нефтепродуктов с содержанием российской нефти, на рынки с действующими запретами», — отмечается в отчете.

В этой связи подчеркивается, что Европейский Союз и Великобритания должны использовать свои рычаги влияния на глобальные транспортные перевозки. «ЕС должен запретить использование европейских судов и европейских портов для транспортировки российской нефти в третьи страны, а Великобритания должна прекратить разрешение для своей страховой отрасли участвовать в этой торговле», — отмечается в документе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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