С начала войны правительство привлекло от продажи ОВГЗ 149 миллиардов — Finance.ua

С начала войны правительство привлекло от продажи ОВГЗ 149 миллиардов Сегодня 16:46 — Фондовый рынок

С начала войны правительство привлекло от продажи ОВГЗ 149 миллиардов

Правительство с начала полномасштабной войны привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 149,1 млрд грн в эквиваленте.

«В течение полномасштабной войны россии против Украины правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 100 217,7 млн грн, 1 072,5 млн долл. США и 468,4 млн евро и направило на погашение по внутренним долговым ценным бумагам 164 209,9 млн грн, 1 681,2 млн долл. США и 168,0 млн евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с апреля по август, а также с начала октября сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным, и по итогам 1 — 16 октября, в частности, составило 16,5 млрд грн.

В марте и сентябре объемы привлеченных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ превышали расходы по погашению внутренних долговых инструментов.

При этом во время действия военного положения Министерство финансов повышало доходности по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составляла 16% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность — 4,5% годовых). Ставки по гривневым военным облигациям на 3 месяца, а также по ОВГЗ, номинированным в евро, пока не изменялись и составляют 9,5% годовых и 2,5% годовых соответственно.

Министерство финансов 13 октября провело погашение валютных военных ОВГЗ на сумму 141,85 млн дол. США.

Укрінформ По материалам:

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