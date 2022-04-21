С начала войны на Львовщину переместили 93 предприятия — Finance.ua

С начала войны на Львовщину переместили 93 предприятия

Сегодня 09:17 — Фондовый рынок

С начала войны с россией на Львовщину было перемещено 93 предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.

«В общей сложности мы обработали уже более 400 заявок на релокацию. Из 93 переехавших предприятий работу начали 38», — приведены слова начальника отдела инвестиционной политики ЛОВА Ореста Фильца в сообщении.

По его данным, во Львовскую область переместили предприятия пищевой, химической, мебельной, легкой промышленности и деревообработки. Как отметил Фильц, среди этих предприятий — компания по изготовлению натурального кофе Gemini Espresso, производитель матрасов, мягкой и корпусной мебели MatrolLux.

Как сообщил Фильц, вскоре планируют начать работу еще два предприятия по машиностроительной отрасли — ООО «УК «Ветропарки Украины» в составе группы компаний ПАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения» и промышленная компания «Пожмашина», являющаяся единственным производителем крупной специализированной противопожарной техники в Украине.

По подсчетам Львовской ОВА, на перемещенных предприятиях создадут более 2,5 тысяч рабочих мест.

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