С начала войны на Львовщину переместили 93 предприятия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

С начала войны на Львовщину переместили 93 предприятия

Сегодня 09:17Фондовый рынок
4
С начала войны с россией на Львовщину было перемещено 93 предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.
«В общей сложности мы обработали уже более 400 заявок на релокацию. Из 93 переехавших предприятий работу начали 38», — приведены слова начальника отдела инвестиционной политики ЛОВА Ореста Фильца в сообщении.
По его данным, во Львовскую область переместили предприятия пищевой, химической, мебельной, легкой промышленности и деревообработки. Как отметил Фильц, среди этих предприятий — компания по изготовлению натурального кофе Gemini Espresso, производитель матрасов, мягкой и корпусной мебели MatrolLux.
Как сообщил Фильц, вскоре планируют начать работу еще два предприятия по машиностроительной отрасли — ООО «УК «Ветропарки Украины» в составе группы компаний ПАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения» и промышленная компания «Пожмашина», являющаяся единственным производителем крупной специализированной противопожарной техники в Украине.
По подсчетам Львовской ОВА, на перемещенных предприятиях создадут более 2,5 тысяч рабочих мест.
Кстати, если вас интересует скорый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.