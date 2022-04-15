С начала войны на аукционах продали земли на 90 млн грн — Finance.ua

С начала войны на аукционах продали земли на 90 млн грн

Сегодня 21:26 — Аграрный рынок

С начала войны на аукционах продали земли на 90 млн грн

Более 90 млн грн принесли организаторам земельные аукционы с начала войны.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

С момента введения военного положения в системе «Prozorro.Продажи» состоялось 524 аукциона по аренде и продаже земельных участков. Всего по состоянию на сегодняшний день в системе объявлено 4 993 аукциона по аренде и продаже земли. Эти лоты оцениваются в 1 млрд 429 млн грн.

Общая площадь земельных участков по ним — 27 276 га.

Аукционов по аренде земли в настоящее время в системе 3237 с общей площадью около 23 тыс. га. Аукционов по отчуждению земли 1756, общая площадь такой земли составляет почти 3400 га.

Рост цен на торгах составляет в среднем 200%.

Среди наиболее активных организаторов по объявленной стоимости лотов остаются Львовская, Киевская, Закарпатская, Одесская и Ивано-Франковская области.

При этом напомним, что 24 марта Верховная Рада разрешила не проводить аукционы по аренде сельско-хозяйственной земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель — операции с ними должны проводиться и дальше в «Prozorro.Продажи».

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