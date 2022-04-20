С начала войны Фонд соцстрахования выплатил более 2 миллиардов гривен больничных — Finance.ua

С начала войны Фонд соцстрахования выплатил более 2 миллиардов гривен больничных

Сегодня 08:27 — Казна и Политика

С начала войны Фонд соцстрахования выплатил более 2 миллиардов гривен больничных

Около 2 млрд грн больничных было выплачено Фондом социального страхования Украины (ФССУ) с начала войны.

Отмечается, что пособия по временной потере трудоспособности за 55 дней войны получили 498,8 тыс. работников из всех уголков Украины, в том числе зон активных боевых действий.

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«Несмотря на условия военного положения, разрушение отдельных помещений Фонда и технические ограничения, его специалисты обеспечивают работу всех отделений, где это возможно. Мы продолжаем налаживать работу и возможность финансирования отделений, наиболее пострадавших в результате войны. В частности, это отдельные отделения в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.

В ФССУ объяснили, что работники, чьи работодатели зарегистрированы в отделениях, которые сейчас не имеют возможности провести финансирование, могут обратиться в любое удобное отделение Фонда для получения выплат напрямую.

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