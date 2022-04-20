С начала войны Фонд соцстрахования выплатил более 2 миллиардов гривен больничных — Finance.ua
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С начала войны Фонд соцстрахования выплатил более 2 миллиардов гривен больничных

Сегодня 08:27Казна и Политика
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С начала войны Фонд соцстрахования выплатил более 2 миллиардов гривен больничныхС начала войны Фонд соцстрахования выплатил более 2 миллиардов гривен больничных
Около 2 млрд грн больничных было выплачено Фондом социального страхования Украины (ФССУ) с начала войны.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что пособия по временной потере трудоспособности за 55 дней войны получили 498,8 тыс. работников из всех уголков Украины, в том числе зон активных боевых действий.
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«Несмотря на условия военного положения, разрушение отдельных помещений Фонда и технические ограничения, его специалисты обеспечивают работу всех отделений, где это возможно. Мы продолжаем налаживать работу и возможность финансирования отделений, наиболее пострадавших в результате войны. В частности, это отдельные отделения в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.
В ФССУ объяснили, что работники, чьи работодатели зарегистрированы в отделениях, которые сейчас не имеют возможности провести финансирование, могут обратиться в любое удобное отделение Фонда для получения выплат напрямую.
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По материалам: УНІАН
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