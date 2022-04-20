С начала войны Фонд соцстрахования выплатил более 2 миллиардов гривен больничных — Finance.ua

«Несмотря на условия военного положения, разрушение отдельных помещений Фонда и технические ограничения, его специалисты обеспечивают работу всех отделений, где это возможно. Мы продолжаем налаживать работу и возможность финансирования отделений, наиболее пострадавших в результате войны. В частности, это отдельные отделения в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.
В ФССУ объяснили, что работники, чьи работодатели зарегистрированы в отделениях, которые сейчас не имеют возможности провести финансирование, могут обратиться в любое удобное отделение Фонда для получения выплат напрямую.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.