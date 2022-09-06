С начала войны бизнесу выдали кредитов на 48 миллиардов — Finance.ua
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С начала войны бизнесу выдали кредитов на 48 миллиардов

Кредит&Депозит
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За минувшую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 151 льготных кредитов на общую сумму 968,22 млн грн, за период действия военного положения — заключили 11 890 кредитных договоров на общую сумму 48,14 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В общей сложности со старта программы субъекты предпринимательства на 5 сентября получили от уполномоченных банков 46 712 кредитов на общую сумму 137,76 млрд грн, из которых 29 968 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 54,27 млрд грн.
«За период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ заключено 11 890 кредитных договоров на общую сумму 48,14 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 9 492 кредитных договора на сумму 27,62 млрд грн)», — говорится в сообщении.
Из них:
  • 0,76 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 4,36 млрд грн — как антикризисные кредиты;
  • 4,29 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 19,44 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 19,26 млн грн — на антивоенные цели.
Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все аспекты деятельности Фонда.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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По материалам:
Finance.ua
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