С начала войны банковская система выдала 2,3 миллиарда кредитов — Шевченко

С начала войны банковская система выдала 2,3 миллиарда кредитов — Шевченко

Кредитный портфель банковской системы с начала широкомасштабного вторжения российской федерации в Украину не снизился; за этот период выдано 2,3 млрд грн кредитов.

Об этом в интервью Экономической правде рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

«С начала войны банковская система выдала 2,3 млрд грн кредитов. То есть кредитный портфель банковской системы не снизился. В планах банков стоит сейчас еще дополнительное кредитование аграрной отрасли на 40 млрд грн. Это планы банков — участников программы. На 1 апреля это 12 банков. Пакеты документов еще 17 банков на стадии подписания», — подчеркнул Шевченко.

По его словам, Нацбанк вместе с правительством уже нарабатывают инструменты для увеличения банковского аппетита к кредитованию. Ключевая роль в процессе восстановления экономики будет отведена именно госбанкам, потому что они в нынешних условиях продолжают эффективно работать.

«Если выделить прирост кредитных портфелей во времена полномасштабной войны именно государственных банков, то они по состоянию на 1 апреля предоставили дополнительно кредитов на сумму 12,8 млрд грн. Это 15% прироста кредитного портфеля за предыдущий год, в котором государственные банки показали рекордный прирост», — уточнил Шевченко.

Глава НБУ добавил, что только по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» государственные банки с начала войны выдали более 800 кредитов на общую сумму 1,2 млрд гривен.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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