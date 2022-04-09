С начала войны банковская система выдала 2,3 миллиарда кредитов — Шевченко — Finance.ua
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С начала войны банковская система выдала 2,3 миллиарда кредитов — Шевченко

Сегодня 10:17Кредит&Депозит
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С начала войны банковская система выдала 2,3 миллиарда кредитов — ШевченкоС начала войны банковская система выдала 2,3 миллиарда кредитов — Шевченко
Кредитный портфель банковской системы с начала широкомасштабного вторжения российской федерации в Украину не снизился; за этот период выдано 2,3 млрд грн кредитов.
Об этом в интервью Экономической правде рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
«С начала войны банковская система выдала 2,3 млрд грн кредитов. То есть кредитный портфель банковской системы не снизился. В планах банков стоит сейчас еще дополнительное кредитование аграрной отрасли на 40 млрд грн. Это планы банков — участников программы. На 1 апреля это 12 банков. Пакеты документов еще 17 банков на стадии подписания», — подчеркнул Шевченко.
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По его словам, Нацбанк вместе с правительством уже нарабатывают инструменты для увеличения банковского аппетита к кредитованию. Ключевая роль в процессе восстановления экономики будет отведена именно госбанкам, потому что они в нынешних условиях продолжают эффективно работать.
«Если выделить прирост кредитных портфелей во времена полномасштабной войны именно государственных банков, то они по состоянию на 1 апреля предоставили дополнительно кредитов на сумму 12,8 млрд грн. Это 15% прироста кредитного портфеля за предыдущий год, в котором государственные банки показали рекордный прирост», — уточнил Шевченко.
Глава НБУ добавил, что только по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» государственные банки с начала войны выдали более 800 кредитов на общую сумму 1,2 млрд гривен.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам: Укрінформ
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