С начала войны АРМА разыскало активов более чем на ₴21 миллиард — Finance.ua

С начала войны АРМА разыскало активов более чем на ₴21 миллиард Сегодня 23:55 — Криминал

С начала войны АРМА разыскало активов более чем на ₴21 миллиард

С 24 февраля 2022 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разыскало активов более чем на 21,3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА

«За период войны в АРМА поступило 2839 обращений по осуществлению мероприятий по выявлению и розыску активов лиц, в том числе причастных к агрессии рф. В результате обработки указанных обращений АРМА разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью более 21,3 миллиарда в гривневом эквиваленте», — говорится в сообщении.

Нацагентство разыскало более 155 тыс. единиц имущества. В частности, более 134,2 тыс. земельных участков, более 8,2 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, 6,5 тыс. автомобилей, 2,6 тыс. единиц другого имущества (товаров), 3,2 тыс. единиц сельхозтехники с комплектующими и т.п.

Информацию о разысканных активах передали правоохранительным органам, которые в ходе расследования уголовных производств могут наложить арест на эти активы и передать их в управление АРМА. В то же время Минюсту предоставлена информация о разысканных российских активах для работы над их последующей конфискацией по решению Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщалось, депозитный портфель Агентства по розыску и менеджменту активов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину пополнился более чем на 600 млн грн и на сентябрь составил более 920 млн в гривневом эквиваленте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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