С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили россии за энергоносители 35 млрд евро — Finance.ua

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, с начала полномасштабной войны в Украине ЕС заплатил россии 35 млрд, в то время как передал Киеву вооружений на 1 млрд евро.
«Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи. 1 млрд евро — это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 млрд евро. Сравните это с 1 млрд евро, которые мы дали Украине в виде вооружений», — сказал Боррель.