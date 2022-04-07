С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили россии за энергоносители 35 млрд евро — Finance.ua
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С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили россии за энергоносители 35 млрд евро

Сегодня 09:12Энергетика
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С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили россии за энергоносители 35 млрд евроС начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили россии за энергоносители 35 млрд евро
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз заплатил москве за энергоносители 35 млрд евро.
Об этом сообщает DW.
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По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, с начала полномасштабной войны в Украине ЕС заплатил россии 35 млрд, в то время как передал Киеву вооружений на 1 млрд евро.
«Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи. 1 млрд евро — это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 млрд евро. Сравните это с 1 млрд евро, которые мы дали Украине в виде вооружений», — сказал Боррель.
По материалам: Espreso.tv
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