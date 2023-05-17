С начала полномасштабного вторжения рынок такси упал на 10-20% — Finance.ua
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С начала полномасштабного вторжения рынок такси упал на 10-20%

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С начала полномасштабного вторжения рынок такси упал на 10-20%
С начала полномасштабного вторжения рынок такси упал на 10-20%
По оценкам одного из самых крупных в стране сервисов по перевозке пассажиров Bolt, с начала полномасштабного российского вторжения украинский рынок такси упал на 10−20%. Об этом рассказал руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик в интервью Forbes.
Сергей Павлик отметил, что падение пропорционально количеству людей, выехавших из страны.
«Но это компенсируется ростом проникновения сервиса. На ретроспективе четырех-пяти лет рынок вырос», — рассказал Сергей Павлик.
По сравнению с 2018—2019 годами проникновение электронных сервисов повысилось не менее чем в 1,5 раза.
В то же время растет доля женщин-водителей, хотя их до сих пор примерно до 5%.
Количество активных водителей осталось на довоенном уровне. Хотя часть перестала ездить, но ежемесячно регистрируются тысячи новых аккаунтов. Это обусловлено ростом безработицы и поиском возможности заработать.
«Изменилась средняя дистанция. Это хорошо заметно в Киеве: раньше было около 9,2 км, сейчас — менее 9 км. Один из факторов — закрытый аэропорт Борисполь, на который приходилось значительное количество поездок в столице», — рассказал представитель Bolt.
Водители проводят на платформе на 10−20% меньше времени из-за комендантского часа.
По материалам:
Діло
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