С начала года Украина выплатила внешних долгов на 1,5 миллиарда долларов — Finance.ua

С начала года Украина выплатила внешних долгов на 1,5 миллиарда долларов Сегодня 16:02 — Казна и Политика

С начала 2022 года Украина выплатила по внешним обязательствам 1,5 млрд долларов.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Украина с начала года выплатила около 1,5 млрд долларов внешнего долга. До конца года оставалось выплатить еще около 1,5 млрд долларов. То есть всего около 3 млрд долларов. Однако война затягивается. Было бы странно выплачивать внешний долг и при этом просить союзников и партнеров о грантовой помощи и льготных кредитах», — отметил он.

Справка Finance.ua:

20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 г. с возможностью продления отсрочки на год.

УНІАН По материалам:

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