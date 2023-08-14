С начала года обменники уплатили в бюджеты более 173 миллионов налогов — Finance.ua

С начала года обменники уплатили в бюджеты более 173 миллионов налогов Сегодня 19:14 — Казна и Политика

С начала года обменники уплатили в бюджеты более 173 миллионов налогов

По состоянию на 1 августа в реестр пунктов обмена включено 3753 обменника по 60 юридическим лицам.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме

«По обменникам. Устойчивые поступления в бюджет продолжают обеспечивать плательщики, имеющие пункты обмена валют! За 7 месяцев т.г. за пункты обмена валют в бюджеты всех уровней поступило 173,7 млн грн», — отметил Гетманцев.

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По его словам, на 1 августа 2023 года в реестр пунктов обмена включено 3 753 обменника по 60 юридическим лицам.

«По сравнению с началом года количество пунктов обмена увеличилось на 13, хотя и произошло незначительное сокращение юридических лиц (-4)», — уточнил нардеп.

Он напомнил, что «за весь 2021 год вся отрасль уплатила всего 21 млн грн налогов».

Напомним, по данным НБУ, население Украины в июле текущего года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,668 млрд долларов и купило на 1,591 млрд долларов. Чистая продажа валюты составила 76,6 млн долларов.

Укрінформ По материалам:

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