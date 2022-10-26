С начала года на социальные выплаты из госбюджета направлено почти 305 млрд гривен (инфографика) — Finance.ua

С начала года на социальные выплаты из госбюджета направлено почти 305 млрд гривен (инфографика) Сегодня 16:32 — Казна и Политика

С начала года на социальные выплаты из госбюджета направлено почти 305 млрд гривен (инфографика)

За период с января по сентябрь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 304,9 млрд грн, в том числе в сентябре 34,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Социальная поддержка людей не менее важна, чем военная. Поэтому Министерство финансов, несмотря на военное положение, прилагает максимум усилий для своевременной выплаты пенсий, доплат, надбавок и пособий. Ожидаем, что после нашей победы и с учетом возможностей государственного бюджета мы сможем усилить поддержку тем социальным категориям, которые действительно в этом нуждаются», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Куда были направлены средства:

46,8 млрд грн на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, из них в сентябре — 5,5 млрд грн;

35,8 млрд грн для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, из них в сентябре — 5,7 млрд грн;

25,4 млрд грн на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них в сентябре — 1,5 млрд грн;

166 млрд грн Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, из них в сентябре — 21,4 млрд грн;

30,9 млрд грн на єПідтримку, что обеспечило получение пособия в полном объеме всем получателям, которые подали на него заявку.

Инфографика: Минфин

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