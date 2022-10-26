С начала года на социальные выплаты из госбюджета направлено почти 305 млрд гривен (инфографика) — Finance.ua
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С начала года на социальные выплаты из госбюджета направлено почти 305 млрд гривен (инфографика)

Казна и Политика
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С начала года на социальные выплаты из госбюджета направлено почти 305 млрд гривен (инфографика)
С начала года на социальные выплаты из госбюджета направлено почти 305 млрд гривен (инфографика)
За период с января по сентябрь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 304,9 млрд грн, в том числе в сентябре 34,1 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Социальная поддержка людей не менее важна, чем военная. Поэтому Министерство финансов, несмотря на военное положение, прилагает максимум усилий для своевременной выплаты пенсий, доплат, надбавок и пособий. Ожидаем, что после нашей победы и с учетом возможностей государственного бюджета мы сможем усилить поддержку тем социальным категориям, которые действительно в этом нуждаются», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
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Куда были направлены средства:
  • 46,8 млрд грн на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, из них в сентябре — 5,5 млрд грн;
  • 35,8 млрд грн для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, из них в сентябре — 5,7 млрд грн;
  • 25,4 млрд грн на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них в сентябре — 1,5 млрд грн;
  • 166 млрд грн Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, из них в сентябре — 21,4 млрд грн;
  • 30,9 млрд грн на єПідтримку, что обеспечило получение пособия в полном объеме всем получателям, которые подали на него заявку.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

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По материалам:
Finance.ua
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