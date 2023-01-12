С начала года Фонд госимущества заработал 105 млн грн — Finance.ua

С начала года Фонд госимущества заработал 105 млн грн Сегодня 11:29 — Казна и Политика

С начала года Фонд госимущества заработал 105 млн грн

За первые десять дней января Фонд госимущества заработал от приватизации 105,38 млн грн. Это деньги от торгов, состоявшихся еще в 2022 году.

Об этом сообщает ФГИУ.

В январе 2023 года ФГИУ планирует 44 приватизационных аукциона. На большинстве из них (41) покупатели смогут купить недвижимость.

В Топ-5 предприятий на продажу входят порт Усть-Дунайск (стартовая цена 60 млн грн) и Сторонибабский спиртзавод (53 млн грн).

Кроме того, Фонд предлагает приобрести гостиницу «Власта» во Львове (7 млн грн), а также недвижимость в Украинке (18,4 млн грн) и пгт Глеваха (4,8 млн грн) в Киевской области.

Стартовая цена всех январских активов — 158,57 млн грн. Однако по опыту предыдущих аукционов следует ожидать, что победные цены вырастут в несколько раз. В 2022 году в среднем в торгах участвовало пять инвесторов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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