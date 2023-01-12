С начала года Фонд госимущества заработал 105 млн грн — Finance.ua
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С начала года Фонд госимущества заработал 105 млн грн

Казна и Политика
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С начала года Фонд госимущества заработал 105 млн грн
С начала года Фонд госимущества заработал 105 млн грн
За первые десять дней января Фонд госимущества заработал от приватизации 105,38 млн грн. Это деньги от торгов, состоявшихся еще в 2022 году.
Об этом сообщает ФГИУ.
В январе 2023 года ФГИУ планирует 44 приватизационных аукциона. На большинстве из них (41) покупатели смогут купить недвижимость.
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В Топ-5 предприятий на продажу входят порт Усть-Дунайск (стартовая цена 60 млн грн) и Сторонибабский спиртзавод (53 млн грн).
Кроме того, Фонд предлагает приобрести гостиницу «Власта» во Львове (7 млн грн), а также недвижимость в Украинке (18,4 млн грн) и пгт Глеваха (4,8 млн грн) в Киевской области.
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Стартовая цена всех январских активов — 158,57 млн грн. Однако по опыту предыдущих аукционов следует ожидать, что победные цены вырастут в несколько раз. В 2022 году в среднем в торгах участвовало пять инвесторов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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