«Сільпо» временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях — Finance.ua

«В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки — мы сразу откроем магазины», — говорится в сообщении.
Список супермаркетов «Сильпо», которые временно закрываются:
Киев:
Антоновича, 165;
Булгакова, 11;
Вышгородская, 21;
Героев Сталинграда пр-т, 8А;
Дорогожицкая, 2;
Жилянская, 107;
Западынская, 15А;
Коновальца, 26А;
Магнитогорская, 1А;
Малиновского, 34;
Маяковского пр-т, 43/2;
Милославская, 10А;
Минский пр-т, 4А;
Оболонский пр-т, 1Б;
Оболонский пр-т, 36Б;
Еленовская, 3;
Воздухофлотский пр-т, 66;
Радужная, 8 (закрыто с 20/03);
Сагайдачного, 41;
Скляренко, 17;
Срибнокильская, 3Г;
Чоколовский б-р, 8;
Шептицкого, 4а.
Киевская область:
Борисполь — Киевский шлях, 67;
Бровары — Киевская, 156;
Васильков — Грушевского, 19;
Вита-Почтовая — Звенигородская, 200Д;
Славутич — Привокзальная, 5;
Софиевская Борщаговка — Киевская, 1/102;
Софиевская Борщаговка — Небесной Сотни пр-т, 24/83;