«Сільпо» временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях — Finance.ua
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«Сільпо» временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях

Сегодня 10:47Личные финансы
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«Сільпо» временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях«Сільпо» временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях
Продуктовые супермаркеты «Сільпо» будут временно не работать в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Их работа приостановится с 21 марта.
Об этом сообщается на сайте «Сільпо».
«В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки — мы сразу откроем магазины», — говорится в сообщении.

Список супермаркетов «Сильпо», которые временно закрываются:

Киев:
  • Антоновича, 165;
  • Булгакова, 11;
  • Вышгородская, 21;
  • Героев Сталинграда пр-т, 8А;
  • Дорогожицкая, 2;
  • Жилянская, 107;
  • Западынская, 15А;
  • Коновальца, 26А;
  • Магнитогорская, 1А;
  • Малиновского, 34;
  • Маяковского пр-т, 43/2;
  • Милославская, 10А;
  • Минский пр-т, 4А;
  • Оболонский пр-т, 1Б;
  • Оболонский пр-т, 36Б;
  • Еленовская, 3;
  • Воздухофлотский пр-т, 66;
  • Радужная, 8 (закрыто с 20/03);
  • Сагайдачного, 41;
  • Скляренко, 17;
  • Срибнокильская, 3Г;
  • Чоколовский б-р, 8;
  • Шептицкого, 4а.
Киевская область:
  • Борисполь — Киевский шлях, 67;
  • Бровары — Киевская, 156;
  • Васильков — Грушевского, 19;
  • Вита-Почтовая — Звенигородская, 200Д;
  • Славутич — Привокзальная, 5;
  • Софиевская Борщаговка — Киевская, 1/102;
  • Софиевская Борщаговка — Небесной Сотни пр-т, 24/83;
  • Фастов — Соборная, 42.
Житомирская область:
  • Малин — Грушевского, 43.
Чернигов и область:
  • Чернигов — Защитников, 9;
  • Остер — Хмельницкого, 54.
По материалам: РБК-Україна
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