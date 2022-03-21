«Сільпо» временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях — Finance.ua

«Сільпо» временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях

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«Сільпо» временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях

Продуктовые супермаркеты «Сільпо» будут временно не работать в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Их работа приостановится с 21 марта.

Об этом сообщается на сайте «Сільпо».

«В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки — мы сразу откроем магазины», — говорится в сообщении.

Список супермаркетов «Сильпо», которые временно закрываются:

Киев:

Антоновича, 165;

Булгакова, 11;

Вышгородская, 21;

Героев Сталинграда пр-т, 8А;

Дорогожицкая, 2;

Жилянская, 107;

Западынская, 15А;

Коновальца, 26А;

Магнитогорская, 1А;

Малиновского, 34;

Маяковского пр-т, 43/2;

Милославская, 10А;

Минский пр-т, 4А;

Оболонский пр-т, 1Б;

Оболонский пр-т, 36Б;

Еленовская, 3;

Воздухофлотский пр-т, 66;

Радужная, 8 (закрыто с 20/03);

Сагайдачного, 41;

Скляренко, 17;

Срибнокильская, 3Г;

Чоколовский б-р, 8;

Шептицкого, 4а.

Киевская область:

Борисполь — Киевский шлях, 67;

Бровары — Киевская, 156;

Васильков — Грушевского, 19;

Вита-Почтовая — Звенигородская, 200Д;

Славутич — Привокзальная, 5;

Софиевская Борщаговка — Киевская, 1/102;

Софиевская Борщаговка — Небесной Сотни пр-т, 24/83;

Фастов — Соборная, 42.

Житомирская область:

Малин — Грушевского, 43.

Чернигов и область:

Чернигов — Защитников, 9;

Остер — Хмельницкого, 54.

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