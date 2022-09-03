С конца февраля в Украине заработали 178 новых международных пассажирских автоперевозчиков — Finance.ua
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С конца февраля в Украине заработали 178 новых международных пассажирских автоперевозчиков

Казна и Политика
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С конца февраля в Украине заработали 178 новых международных пассажирских автоперевозчиков
С конца февраля в Украине заработали 178 новых международных пассажирских автоперевозчиков
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину заработали 178 новых международных автоперевозчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Фейсбуке.
«С начала полномасштабного вторжения рынок пассажирских перевозок полностью изменился. Только с конца февраля заработало 178 новых международных перевозчиков. Мы понимаем, что этот рост обусловлен массовым выездом украинцев в соседние страны Европы в поисках убежища», — сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.
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В министерстве отмечают, что только с мая по июль этого года общее количество проданных онлайн-билетов на автобусные перевозки составило 844,1 тыс. штук. Это вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году. При этом 85% всех электронных билетов на автобусные перевозки, приобретенные с мая по июль этого года — это билеты на международные рейсы, и только 15% — на внутренние. Наиболее нагруженными направлениями движения во время войны стали Польша, Германия и Чехия.
По словам Найема, с февраля международные автобусные перевозки подорожали на треть, а внутренние — наполовину.
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«Кроме этого, в период военного положения не ставим на паузу решение проблемы адаптации наших стандартов автобусных перевозок к европейским. Команда Министерства инфраструктуры работает с перевозчиками над тем, чтобы перевозки стали более доступными и безопасными. Также уже имеем принятый профильным комитетом Верховной Рады к первому чтению законопроект № 4560, который позволит определить особенности лицензирования автотранспорта в соответствии с Регламентом ЕС», — заявил Найем.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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