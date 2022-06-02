С каждым часом все хуже – акции "Газпрома" падают на бирже — Finance.ua

С каждым часом все хуже – акции "Газпрома" падают на бирже

Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Акции российской компании «Газпром» открыли новый день снижением. По состоянию на утро 2 июня ценные бумаги монополиста просели на 0,72% по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Динамика за месяц тоже негативная, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом акции «Газпрома» упали на 1,39%, до 295,55 рубля.

«Газпром» отключает европейские компании

Из-за отказа выполнять противозаконное требование платить за газ в рублях Москва одну за одной отключает неугодных.

С 1 июня «Газпром» оставил без газа еще двух европейских операторов — датскую компанию Orsted Salg&Service и немецкую Shell Energy Europe Limited.

Ни одна из этих компаний не стала открывать счет в Газпромбанке и перечислять через него средства. Компания заявила, что «ограничения» будут действовать до осуществления выплат по «установленному порядку».

Также кремлевский монополист полностью остановил поставки природного газа в Нидерланды, их компании GasTerra, которая наотрез отказалась платить в рублях.

Кстати, оплата в рублях противоречит заключенным ранее контрактам, поэтому Россия, как и всегда, нарушила законодательство. Эксперты назвали это банальным шантажом, которому не поддались Польша, Болгария, Финляндия и Дания, им давно перекрыли газовый вентиль.

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