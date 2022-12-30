С февраля россияне повредили в Украине более 25 тысяч километров дорог и 340 мостов — Finance.ua

С февраля россияне повредили в Украине более 25 тысяч километров дорог и 340 мостов Сегодня 19:30 — Казна и Политика

С февраля россияне повредили в Украине более 25 тысяч километров дорог и 340 мостов

С начала полномасштабного вторжения в Украине повреждено или разрушено более 25 тысяч километров дорог и 340 искусственных сооружений.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко.

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«В результате российской агрессии в Украине повреждены или разрушены более 25 тыс. км автодорог, из них 9 тыс. км — это дороги государственного значения, и 340 искусственных сооружений в 15 областях. Сейчас у нас в приоритете восстановление мостов и важных дорожных путей, необходимых для обеспечения населения и военных необходимыми вещами», — отметил Ивко.

Он отметил, что дорожники работают над восстановлением дорог на освобожденных территориях исключительно в координации с военными и ГСЧС, занимающимися разминированием.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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