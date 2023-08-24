С Днем Независимости, Украина! — Finance.ua

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С Днем Независимости, Украина!

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Друзья, сегодня очень важный праздник для нашего государства. Для каждого украинца и украинки. Тех, кто каждую минуту ведут борьбу на «ноле». Тех, кто встает в 4 утра, чтобы довезти вас на работу. Тех, кто ежедневно донатит на ВСУ. Тех, кто до последней капли крови сражается со скальпелем в руках за жизнь и здоровье украинцев. Тех, кто держит экономический фронт. Тех, кто вкладывает знания в будущие наши поколения. Это праздник каждого из нас.
Да, сегодня мы боремся с коварным и сильным врагом за свою независимость, наши жизни и право на существование как нации.
Но вся наша история — это величественная линия событий, сотканная из борьбы за свободу и независимость. Поколения за поколением наши предки отстаивали наше право быть свободными, руководствуясь гордостью и прекрасным стремлением видеть Украину крепкой, счастливой и свободной. Мы должны помнить об этом не только сегодня, но и каждый день.
В то же время, независимость — это не только свобода от внешних обстоятельств, но и способность расти и развиваться.
Сейчас мы смотрим на свои экономические перспективы с надеждой. Давайте сделаем все, что зависит от каждого, чтобы ускорить нашу победу.
Слава Украине! С Днем Независимости, братья и сестры!
Ваша редакция Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
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