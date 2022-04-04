С аукциона продали уникальный Lamborghini от Versace: вырученные деньги передадут ВСУ — Finance.ua

С аукциона продали уникальный Lamborghini от Versace: вырученные деньги передадут ВСУ

Сегодня 05:00 — Казна и Политика

Фото: Lamborghini

В Праге прошел благотворительный аукцион по сбору средств на нужды ВСУ и на помощь украинцам в Чехии. Одним из лотов на нем стал суперкар Lamborghini Murcielago LP640 2006 года в лимитированной версии Versace Special Edition.

Об этом сообщает агентство Укринформ.

За эксклюзивный Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition заплатили 9 млн крон (408 тыс. долларов). Автомобиль редкий: всего выпущено только 20 таких купе — по 10 черного и белого цвета.

Узнать Lamborghini Murcielago от Versace можно по логотипам модного дома на боковинах и черным литым дискам. Салон отделан эксклюзивной двухцветной кожей Nappa и также украшен узорами Versace. Вместе с авто покупатель получал набор фирменного багажа и дорогие туфли (Versace, естественно).

Суперкар Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 640 л. с., 6-ступенчатой роботизированной КПП и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 340 км/ч.

Кроме автомобиля, с аукциона продали картину «Украинка» львовской художницы Елены Папки, дизайнерские часы CZapek&Moser, а также тур выходного дня на ферму под Харьковом. Суммарно аукцион собрал около 1,7 млн. долларов. 90% этой суммы пойдет на закупки необходимых ВСУ товаров, а 10% — благотворительной организации «Каритас», помогающей украинским беженцам в Чехии.

Фото: ukrinform.ua

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.