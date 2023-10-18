С 7,6 литровым двигателем на 1100 сил: Delage приступил к выпуску гибридного гиперкара D12 — Finance.ua

С 7,6 литровым двигателем на 1100 сил: Delage приступил к выпуску гибридного гиперкара D12 Сегодня 05:14 — Технологии&Авто

С 7,6 литровым двигателем на 1100 сил: Delage приступил к выпуску гибридного гиперкара D12

Компания Delage начала производство гибридного гиперкара D12 и уже построила четыре экземпляра из 30 запланированных. Эффектный спортивный автомобиль впервые был представлен обновленным брендом Delage в 2020 году.

Отмечается, что новинка производится на заводе в Маньи-Кур, Франция. Человек, стоящий за современным брендом Delage, Лоран Тапи, говорит, что фирме понадобится четыре-пять лет, чтобы завершить производство гиперкара D12, и признает, что для узнаваемости бренду нужно время.

Автомобиль привлекает много внимания, потому что больше ничего подобного нет. Бренд бездействовал в течение 70 лет, поэтому он не станет успешным сразу", — сказал он.

Delage D12 оснащен 7,6-литровым атмосферным V12, которые сочетается с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и дополняется электродвигателем. Предлагаются два варианта: стандартный GT с суммарной мощностью 1100 л.с. и облегченный Club с меньшим электродвигателем, максимальная мощность которого составляет 1010 л.с. «Клубная» версия весит на 89,8 кг меньше, чем GT.

В основе D12 лежит монокок из углеродного волокна, и, подобно Czinger 21C и реактивному истребителю, водитель сидит в центре, а пассажир — прямо за ним. Это позволило команде Delage разработать невероятно тонкую кабину, что сделало автомобиль максимально аэродинамически эффективным.

Остается непонятно, сможет ли Delage продать все 30 экземпляров D12, ведь цены на машину начинаются с отметки в 2 миллиона долларов. Тапи также отметил, что фирма уже планирует свой второй серийный автомобиль. По его совам, стоит ожидать скорый GT, подобный Bugatti Chiron.

Autogeek По материалам:

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