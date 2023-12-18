С 2024 года в США автопроизводителей обяжут внедрять технологии против пьяного вождения — Finance.ua

С 2024 года в США автопроизводителей обяжут внедрять технологии против пьяного вождения Сегодня 05:09 — Технологии&Авто

С 2024 года в США автопроизводителей обяжут внедрять технологии против пьяного вождения

Национальная Администрация Безопасности Дорожного Движения США (NHTSA) объявила о старте разработки технологий, которые будут предотвращать вождение в состоянии опьянения.

Об этом сообщает The Guardian.

В 2021 году Конгресс поручил NHTSA ввести технологию, чтобы попытаться предотвратить более 10 тысяч смертей на дорогах каждый год. Закон требует принятия стандарта безопасности до ноября 2024 г., если разработка будет готова. NHTSA начала сбор информации и комментариев общественности по поводу того, как разработать, законодательно требовать и внедрить будущую разработку.

Читайте также Genesis представила обновленный седан G80 (фото)

«Предлагайте свои лучшие идеи, свои исследования — объединим усилия, чтобы как можно скорее разработать следующую технологию предотвращения вождения с нарушениями», — призвала замминистра транспорта США Полли Троттенберг.

В администрации уже обобщили имеющиеся исследования и подробно описали, какие именно технологические достижения нужны для разработки правил для «обнаружения содержания алкоголя в крови, выявления нарушений (мониторинг водителя) или их комбинации».

Сейчас на стадии разработки находятся:

датчики на основе дыхания или прикосновения для выявления алкоголя;

камеры для мониторинга движений глаз, чтобы попытаться определить, находится ли водитель в состоянии опьянения;

алкотестеры, которые не позволят завести машину при наличии паров этанола в дыхании водителя.

Прежде чем потребовать от автопроизводителей внедрить разработки, агентство должно убедиться, что технология работает стабильно. NHTSA предоставит компаниям минимум три года с момента утверждения правил для инсталляции технологий в новые автомобили.

Читайте также Названы автомобили, которые вскоре снимут с производства

«Мы пытаемся понять, сможем ли мы это разработать, существует ли технология, которая будет работать каждый раз. Принятие технологии общественностью будет зависеть от ее точности», — отметила исполняющая обязанности администратора NHTSA Энн Карлсон.

Карлсон добавила, что в США ежедневно совершается около 1 миллиарда поездок на автомобиле. Если точность разработки будет 99,9%, то может произойти около миллиона ошибочных срабатываний датчиков. Теоретически разработки NHTSA могут случайно заблокировать доступ к рулю человеку, пытающемуся экстренно попасть в больницу, что недопустимо.

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.