С 12 октября Фонд гарантирования вкладов будет осуществлять выплаты средств вкладчикам АО «Банк Сич» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 12 октября Фонд гарантирования вкладов будет осуществлять выплаты средств вкладчикам АО «Банк Сич»

Фондовый рынок
34
С 12 октября 2022 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) начинает возмещение средств вкладчикам АО «Банк Сич» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания. Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).
Об этом сообщает ФГВФЛ.
Вкладчикам АО «Банк Сич» возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 09 августа 2022 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 09 августа 2022 года.
Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.
Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: АО КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акционерный банк «Пивденный» и АО «ПУМБ». Информацию о порядке осуществления банками дистанционных выплат можно узнать, перейдя по ссылке под названием каждого банка.
Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в выбранное отделение банка-агента с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющим их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика / внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе, или на паспорте проставлено слово «отказ»).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.