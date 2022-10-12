С 12 октября Фонд гарантирования вкладов будет осуществлять выплаты средств вкладчикам АО «Банк Сич» — Finance.ua

С 12 октября Фонд гарантирования вкладов будет осуществлять выплаты средств вкладчикам АО «Банк Сич»
С 12 октября 2022 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) начинает возмещение средств вкладчикам АО «Банк Сич» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания. Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).
Об этом сообщает ФГВФЛ.
Вкладчикам АО «Банк Сич» возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 09 августа 2022 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 09 августа 2022 года.
Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.
Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: АО КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акционерный банк «Пивденный» и АО «ПУМБ». Информацию о порядке осуществления банками дистанционных выплат можно узнать, перейдя по ссылке под названием каждого банка.
Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в выбранное отделение банка-агента с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющим их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика / внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе, или на паспорте проставлено слово «отказ»).
Поделиться новостью