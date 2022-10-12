С 12 октября Фонд гарантирования вкладов будет осуществлять выплаты средств вкладчикам АО «Банк Сич» — Finance.ua

С 12 октября Фонд гарантирования вкладов будет осуществлять выплаты средств вкладчикам АО «Банк Сич» Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

С 12 октября 2022 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) начинает возмещение средств вкладчикам АО « Банк Сич » по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания. Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Вкладчикам АО «Банк Сич» возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 09 августа 2022 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 09 августа 2022 года.

Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда , подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в выбранное отделение банка-агента с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющим их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика / внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе, или на паспорте проставлено слово «отказ»).

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