С 11 мая в Украине вносятся изменения в нормативы формирования банками обязательных резервов — Finance.ua

С 11 мая в Украине вносятся изменения в нормативы формирования банками обязательных резервов Сегодня 11:00 — Казна и Политика

С сегодняшнего дня нормативы формирования банками обязательных резервов (ОР) по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев приравниваются к нормативам ОР по средствам физических лиц на текущих счетах. Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Отмечается, что норматив ОР по срочным средствам и депозитам физических лиц с начальным сроком погашения до 92 календарных дней (включительно) по средствам в национальной валюте составит 20%, а по средствам в иностранной валюте — 30%.

В то же время норматив ОР по депозитам населения со сроком погашения от 93 календарных дней не изменится и по средствам в национальной валюте составит 0%, а в иностранной — 10%.

По аналогии с требованиями средств физических лиц на текущих счетах механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ не будет распространяться на ту часть ОР, сформированную по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев, что соответствует 10% от объема резервной базы.

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В Нацбанке считают, что такой шаг приведет к ужесточению рыночных стимулов для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне.

«Это, в частности, будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным депозитам, а соответственно — усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения. По оценкам Национального банка, общий объем обязательных резервов, которые банки должны будут сформировать, увеличится ориентировочно на 17 млрд грн», — пояснили в НБУ.

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В НБУ добавили, что благодаря сохранению учетной ставки на уровне 25% и дополнительным мерам рост ставок по новым срочным депозитам населения в гривне ускорился. Так, в феврале 2023 года они были выше на 7,7 п. п. по сравнению с июнем 2022 года (когда учетная ставка была повышена до 25%).

Что такое обязательные резервы

Это один из обычных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и учитывает долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Такая сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредвиденные) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

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УНН По материалам:

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