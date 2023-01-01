С 1 января вступает в силу закон о налогах для обменников валют — Finance.ua

С 1 января вступает в силу закон о налогах для обменников валют Сегодня 12:00 — Казна и Политика

С 1 января вступает в силу закон о налогах для обменников валют

С 1 января 2023 года предусмотрена уплата авансовых взносов по налогу на прибыль за каждый пункт обмена иностранной валюты, внесенный в Реестр пунктов обмена иностранной валюты.

Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.

В 2023 году вступают в силу нормы уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий за структурные подразделения, которые торгуют валютными ценностями в наличной форме. (Закон Украины от 3 ноября 2022 года № 2720-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме»).

С 1 января 2023 года предусмотрена уплата авансовых взносов по налогу на прибыль за каждый пункт обмена иностранной валюты, внесенный в Реестр пунктов обмена иностранной валюты, в размере: трех МЗП за каждый пункт обмена иностранной валюты, находящийся в населенном пункте, численность населения которого превышает 50 тысяч; одной МЗП, за каждый пункт обмена иностранной валюты, находящийся в других населенных пунктах или за пределами населенных пунктов.

В течение 2023 года налогоплательщики будут уплачивать такие авансовые взносы с учетом следующих особенностей:

с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — с применением коэффициента 0,33;

с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — с применением коэффициента 0,66.

Уплаченная в течение отчетного (налогового) года сумма авансовых взносов будет уменьшать налог на прибыль предприятий, рассчитанный по результатам такого отчетного (налогового) года на сумму, не превышающую сумму начисленного налогового обязательства за такой налоговый (отчетный) период.

УНН По материалам:

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