С 1 января для госслужащих введут новую систему оплаты труда и сократят количество вакансий на 20 тысяч — Finance.ua
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С 1 января для госслужащих введут новую систему оплаты труда и сократят количество вакансий на 20 тысяч

Казна и Политика
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С 1 января для госслужащих введут новую систему оплаты труда и сократят количество вакансий на 20 тысяч
С 1 января для госслужащих введут новую систему оплаты труда и сократят количество вакансий на 20 тысяч
В Украине с 1 января сократят количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч и внедрят новую систему оплаты труда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Правительство во время заседания 29 декабря утвердило документ о новой системе оплаты труда государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов.
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«Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей теперь по своему желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% премии», — отметил глава правительства.
Новая система, по словам премьер-министра, охватит как государственные органы с юрисдикцией на всю Украину (министерства, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента), так и региональные органы (областные и районные администрации).
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Одновременно с 1 января сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.
Как отметил Шмыгаль, новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит Украине сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.
Напомним, Пенсионный фонд Украины обнародовал статистику по официальным зарплатам за 6 месяцев 2023 года. Согласно этим данным, наибольшее количество официальных работников получают зарплаты от 6,7 до 20,1 тыс. грн.
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По материалам:
Finance.ua
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