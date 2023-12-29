С 1 января для госслужащих введут новую систему оплаты труда и сократят количество вакансий на 20 тысяч — Finance.ua

С 1 января для госслужащих введут новую систему оплаты труда и сократят количество вакансий на 20 тысяч Сегодня 16:05 — Казна и Политика

С 1 января для госслужащих введут новую систему оплаты труда и сократят количество вакансий на 20 тысяч

В Украине с 1 января сократят количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч и внедрят новую систему оплаты труда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство во время заседания 29 декабря утвердило документ о новой системе оплаты труда государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов.

«Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей теперь по своему желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% премии», — отметил глава правительства.

Новая система, по словам премьер-министра, охватит как государственные органы с юрисдикцией на всю Украину (министерства, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента), так и региональные органы (областные и районные администрации).

Одновременно с 1 января сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.

Как отметил Шмыгаль, новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит Украине сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.

Напомним, Пенсионный фонд Украины обнародовал статистику по официальным зарплатам за 6 месяцев 2023 года. Согласно этим данным, наибольшее количество официальных работников получают зарплаты от 6,7 до 20,1 тыс. грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.