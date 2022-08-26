С 1 сентября изменят организацию движения транспорта на границе с Польшей — Finance.ua
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С 1 сентября изменят организацию движения транспорта на границе с Польшей

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С 1 сентября произойдут изменения в организации движения транспорта на границе с Польшей. Так, на всех пунктах пропуска украино-польской границы вводится пилотный режим организации движения транспорта.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Пилотный проект по изменению в организации движения транспорта продлится в период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года на всех пунктах пропуска украинско-польской границы и будет заключаться в ограничении движения транспортных средств полной массой до 7,5 тонны в пунктах пропуска:
  • «Рава-Русская — Хребетное»;
  • «Краковец — Корчёва»;
  • «Шегини — Медыка»;
  • «Ягодин — Дорогуск».
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«Пилотный проект, нацеленный на минимизацию очередей из транспортных средств, предусматривает временное изменение категорий пунктов пропуска украинско-польского участка границы (4 пункта пропуска — до 7,5 т и 4 пункта пропуска — более 7,5 т)», — говорится в сообщении.
Движение транспортных средств полной массой до 7,5 тонны должно направляться на меньшие пункты пропуска:
  • «Устилуг-Зосин»;
  • «Грушев-Будомеж»;
  • «Смольница-Кросценко»;
  • «Угринов-Долгобычув».
По результатам пилотного проекта будет принято решение о необходимости внедрения такого порядка организации движения транспортных средств на украино-польской границе на постоянной основе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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