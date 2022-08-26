С 1 сентября изменят организацию движения транспорта на границе с Польшей — Finance.ua

С 1 сентября изменят организацию движения транспорта на границе с Польшей
С 1 сентября произойдут изменения в организации движения транспорта на границе с Польшей. Так, на всех пунктах пропуска украино-польской границы вводится пилотный режим организации движения транспорта.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Пилотный проект по изменению в организации движения транспорта продлится в период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года на всех пунктах пропуска украинско-польской границы и будет заключаться в ограничении движения транспортных средств полной массой до 7,5 тонны в пунктах пропуска:
- «Рава-Русская — Хребетное»;
- «Краковец — Корчёва»;
- «Шегини — Медыка»;
- «Ягодин — Дорогуск».
«Пилотный проект, нацеленный на минимизацию очередей из транспортных средств, предусматривает временное изменение категорий пунктов пропуска украинско-польского участка границы (4 пункта пропуска — до 7,5 т и 4 пункта пропуска — более 7,5 т)», — говорится в сообщении.
Движение транспортных средств полной массой до 7,5 тонны должно направляться на меньшие пункты пропуска:
- «Устилуг-Зосин»;
- «Грушев-Будомеж»;
- «Смольница-Кросценко»;
- «Угринов-Долгобычув».
По результатам пилотного проекта будет принято решение о необходимости внедрения такого порядка организации движения транспортных средств на украино-польской границе на постоянной основе.
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