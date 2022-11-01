С 1 ноября ЕС начнет переписывать правила пользования интернетом — Finance.ua

С 1 ноября ЕС начнет переписывать правила пользования интернетом Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

С 1 ноября ЕС начнет переписывать правила пользования интернетом

Со вторника, 1 ноября, начинает работать законодательство, которое навсегда изменит интернет и значительно усложнит жизнь технологических гигантов.

1 ноября вступает в силу Закон Европейского Союза о цифровых рынках (DMA), запускающий отсчет процесса, который, как ожидается, заставит Amazon, Google и Meta сделать свои платформы более открытыми и совместимыми в 2023 году, сообщает mezha.media со ссылкой на ArsTechnica.

Это может привести к значительным изменениям в том, что люди могут делать со своими устройствами и приложениями, и это еще раз напомнит, что Европа регулирует деятельность технологических компаний гораздо активнее, чем США.

«Мы ожидаем, что последствия будут значительными», — говорит Жерар де Грааф, ветеран ЕС, который помог принять DMA в начале этого года. В прошлом месяце он стал директором нового офиса ЕС в Сан-Франциско, созданного частично для разъяснения последствий закона компаниям Big Tech. Де Грааф говорит, что они будут вынуждены открыть «свои обнесенные стенами сады».

«Если у вас есть iPhone, вы должны иметь возможность загружать приложения не только из App Store, но и из других магазинов приложений или из интернета», — говорит Грааф.

DMA требует от доминирующих платформ впускать конкурентов помельче, а также может заставить WhatsApp от Meta получать сообщения от приложений-конкурентов, таких как Signal или Telegram, или помешать Amazon, Apple и Google отдавать предпочтение своим собственным приложениям и сервисам.

Хотя DMA вступает в силу на следующей неделе, технологические платформы не обязаны выполнять его немедленно. Сначала ЕС должен решить, какие компании достаточно крупные и укорененные, чтобы быть классифицированными как gate keepers (стражи ворот), к которым применяются самые жесткие правила. Де Грааф ожидает, что около десятка компаний войдут в эту группу, которая будет объявлена весной. Затем у этих «стражей» будет шесть месяцев на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями.

Де Грааф предвидел волну судебных исков, обжалующих новые европейские правила для больших технологий, но говорит, что он находится в Калифорнии, чтобы помочь объяснить гигантам Кремниевой долины, что правила изменились. По его словам, ранее ЕС удерживал большие штрафы с Google, Apple и других компаний в рамках антимонопольных расследований — механизма, который возлагал бремя доказывания вины на бюрократов. Согласно DMA, бремя ответственности лежит на бизнесе. «Ключевой месседж заключается в том, что переговоры закончились, мы находимся в ситуации соответствия, — говорит Грааф. Вам это может не нравиться, но так оно и есть».

Как и закон ЕС о цифровой конфиденциальности, GDPR, DMA, как ожидается, приведет к изменению того, как технологические платформы обслуживают людей за пределами 400 миллионов пользователей интернета в ЕС, потому что некоторые детали соблюдения требований будут легче внедряться в глобальном масштабе.

Вскоре технологическим компаниям также придется иметь дело со вторым масштабным законом ЕС, Законом о цифровых услугах, который требует оценки рисков некоторых алгоритмов и раскрытия информации об автоматизированном принятии решений и может заставить социальные приложения, такие как TikTok, открыть свои данные для внешнего контроля. Закон также будет внедряться поэтапно, а крупнейшие онлайн-платформы, как ожидается, должны будут выполнить его требования в середине 2024 года. ЕС также рассматривает возможность принятия специальных правил по искусственному интеллекту, которые могут запретить некоторые случаи использования этой технологии.

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