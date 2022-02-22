С 1 мая в некоторых областях снизят тарифы на газ: кто будет платить меньше — Finance.ua

С 1 мая в некоторых областях снизят тарифы на газ: кто будет платить меньше

Сегодня 14:02 — Личные финансы

Газ

Уже с мая в Украине будут производить учет газа по европейским стандартам. Это значит, что голубое топливо будут считать не в кубометрах, а в киловатт-часах. Потребители, которые получают газ с меньшей теплотой сгорания могут рассчитывать на снижение сумм в платежках.

О нововведениях, которые ожидают украинцев в ближайшем будущем, рассказал Оператор ГТС Украины, пишет портал «На пенсии».

«Потребители в регионе, который получает газ с меньшей теплотой сгорания, будут платить меньше за те же потребленные объемы», — пояснил начальник управления метрологии и газоизмерения «Оператора ГТС Украины» Николай Болховитин.

Если исходить из карты, составленной специалистами ОГТСУ, то на сегодняшний день на снижение суммы в платежках могли бы рассчитывать жители Львовщины, Полтавщины, Кировоградщины.

Но в ОГТСУ предупреждают, что факторы, влияющие на качество газа, не являются постоянными. Даже в одном регионе в разные дни газ может иметь различную теплоту сгорания.

«Газ, поступающий конечному потребителю, — это результат смешения газа из разных источников. Поэтому его теплота сгорания постоянно меняется в зависимости от региона, газопровода, сезона (лето/зима) и даже от времени суток. Цель закона — чтобы потребители в регионах, где газ имеет меньшую теплоту сгорания, платили за полученный продукт меньше», — подытожил представитель «Оператор ГТС Украины».

Справка Finance.ua:

Украина переходит на учет газа в единицах энергии. Согласно принятому парламентом закону, учет потребления природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Поэтому в квитанциях теперь будут указываться не «кубы», а энергоединицы;

Finance.ua также узнал, почему счета за распределение газа выставляют даже тем потребителям, кто вообще не пользуется «голубым топливом», и как не платить за доставку топлива;



по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в национальной экономической стратегии до 2030 года закреплена цель — обеспечить 100% потребностей Украины в природном газе за счет собственной добычи.

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