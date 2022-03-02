С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет — Finance.ua

С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет

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С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет, аvianews.com

С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет

Об этом пишет Государственная миграционная служба.

Подробности: Отмечается, что соответствующее постановление приняло правительство 28 февраля 2022 в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей будут вклеиваться фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

Продление срока действия паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей осуществляют территориальные органы/территориальные подразделения ГТС, а также посольства и консульские учреждения Украины.

Дословно: «Но враг подлый и коварный. Он нацелен, в том числе, и на завладение конфиденциальной информацией о гражданах Украины. Мы сознательно убрали адреса расположения наших территориальных подразделений — это вынужденная мера в интересах национальной безопасности».

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