С 1 марта 2022 года Альфа-Банк Украина запускает кредитные каникулы по всем кредитным картам и кредитам для клиентов физических лиц — Finance.ua

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С 1 марта 2022 года Альфа-Банк Украина запускает кредитные каникулы по всем кредитным картам и кредитам для клиентов физических лиц

Сегодня 08:15 — Личные финансы

С 1 марта 2022 года Альфа-Банк Украина запускает кредитные каникулы по всем кредитным картам и кредитам, а именно:

По всем кредитным картам устанавливаются, начиная с 01 марта 2022 года, кредитные каникулы на 3 месяца со следующим механизмом погашения: установлен обязательный минимальный платеж на уровне 0 грн, процентная ставка остается без изменений, проценты уплачиваются путем увеличения суммы общей задолженности. В случае возникновения у клиента несанкционированной задолженности при погашении процентов размер кредитного лимита соответственно увеличивается на сумму несанкционированной задолженности. По кредитам наличными и потребительскими кредитами устанавливаются начиная с 01 марта 2022 года кредитные каникулы на 3 месяца со следующим механизмом погашения: платеж по основной сумме долга составляет 0 грн 00 коп., очередные платежи по телу кредита за период каникул пропорционально распределяются на весь срок действия кредита, проценты, начисленные за период действия кредитных каникул, пропорционально распределяются на срок действия кредита, уплата ежемесячной комиссии производится в последний период действия кредита. Общий срок действия кредита для клиентов продлевается на срок действия кредитных каникул (на 3 месяца).

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