С 1 августа Китай вводит ограничения на поставку гражданских беспилотников — Finance.ua

С 1 августа Китай вводит ограничения на поставку гражданских беспилотников Сегодня 22:44 — Мир

С 1 августа Китай вводит ограничения на поставку гражданских беспилотников

Китай вводит ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия из-за войны россии и опасения, что покупатели могут переоборудовать их под военные цели.

Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«Китайский лидер Си Цзиньпин дружит с москвой, но заявляет, что придерживается нейтралитета в 18-месячной войне. Он был поражен сообщениями о том, что обе стороны могут использовать беспилотники китайского производства для разведки и, возможно, атак», — пишет издание.

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Экспортный контроль вступает в силу во вторник, 1 августа. Его цель — предотвратить использование беспилотников в «немирных целях», говорится в заявлении Министерства торговли.

Ограничения будут касаться БПЛА, которые могут держаться в воздухе более 30 минут, сбрасывать с себя груз и весят более 7 кг.

В Минторге заявили, что экспорт частично будет разрешен, но не уточнили, какие ограничения будут применяться.

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«Все больше возрастает риск того, что некоторые высококачественные и высокоэффективные гражданские беспилотники могут переоснастить для военных нужд», — пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что с начала полномасштабной войны в Украине «некоторые китайские компании по производству беспилотников добровольно приостановили свои операции в зонах конфликтов».

В ведомстве также заявили, что всегда выступали против применения гражданских БПЛА в военных целях и обвинили США и западные СМИ в распространении ложной информации об экспорте Китаем беспилотников.

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Економічна Правда По материалам:

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