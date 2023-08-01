С 1 августа Китай вводит ограничения на поставку гражданских беспилотников — Finance.ua

С 1 августа Китай вводит ограничения на поставку гражданских беспилотников
Китай вводит ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия из-за войны россии и опасения, что покупатели могут переоборудовать их под военные цели.
Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.
«Китайский лидер Си Цзиньпин дружит с москвой, но заявляет, что придерживается нейтралитета в 18-месячной войне. Он был поражен сообщениями о том, что обе стороны могут использовать беспилотники китайского производства для разведки и, возможно, атак», — пишет издание.
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Экспортный контроль вступает в силу во вторник, 1 августа. Его цель — предотвратить использование беспилотников в «немирных целях», говорится в заявлении Министерства торговли.
Ограничения будут касаться БПЛА, которые могут держаться в воздухе более 30 минут, сбрасывать с себя груз и весят более 7 кг.
В Минторге заявили, что экспорт частично будет разрешен, но не уточнили, какие ограничения будут применяться.
«Все больше возрастает риск того, что некоторые высококачественные и высокоэффективные гражданские беспилотники могут переоснастить для военных нужд», — пояснили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что с начала полномасштабной войны в Украине «некоторые китайские компании по производству беспилотников добровольно приостановили свои операции в зонах конфликтов».
В ведомстве также заявили, что всегда выступали против применения гражданских БПЛА в военных целях и обвинили США и западные СМИ в распространении ложной информации об экспорте Китаем беспилотников.
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