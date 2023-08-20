Рынок жилой недвижимости в Украине будет двигаться в сторону коммерциализации новых объектов — мнение эксперта Сегодня 20:13 — Недвижимость

Рынок жилой недвижимости в Украине будет двигаться в сторону коммерциализации новых объектов — мнение эксперта

Украинский рынок жилой недвижимости будет двигаться в сторону коммерциализации новых объектов, такое мнение высказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Эксперт считает, что в ближайшие два-три года девелоперы жилой недвижимости будут активно инвестировать в те сегменты недвижимости, которые, с одной стороны, могут давать постоянную прибыль, а с другой — вызывают потенциальный интерес иностранных инвесторов. Речь идет, прежде всего, об активном внедрении в украинскую практику специализированных REIT-фондов (фондов инвестирования в недвижимость), частных и пенсионных фондов.

«В ближайшие два-три года в Украине будут активно развиваться миксированные форматы жилья (жилье и коммерческая недвижимость в одном проекте в пропорции 60−70% жилой части и 40−30% коммерческой), объекты логистической и торговой недвижимости (складские хабы, помещения „под ключ“ (под сетевые гипермаркеты и т. п. ), а также сервисные апартаменты в самодостаточном формате live-work-play с гостиничным обслуживанием, кафе, магазинами, спортивными центрами», — считает Семенцов.

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Также девелоперы будут активно вкладывать средства в создание собственных производственных мощностей (это могут быть предприятия по производству той или иной строительной продукции).

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«Новые тенденции рынка недвижимости базируются на принципе игры в долгую. Это позволит девелоперам не только привлекать необходимые инвестиции, но и минимизировать риски из-за низкого спроса на жилье, влияния инфляции или определенных кризисных явлений в экономике страны. Однако активизация любых процессов на рынке недвижимости почти полностью зависит от победы в войне. Собственно победа станет точкой отсчета для будущего развития рынка недвижимости», — сообщил Семенцов.

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